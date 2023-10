Dentista de Anápolis morre durante prática de hipismo

A dentista anapolina Lidia Pires Ferreira faleceu neste domingo (01), após sofrer uma queda enquanto andava de cavalo e o animal cair por cima dela.

O acidente aconteceu no período da manhã, em Brasília (DF), local em que a vítima residia há três anos, desde 2020, após deixar a cidade de Anápolis para se casar.

Segundo familiares, Lidia praticava hipismo – modalidade esportiva de montaria – há cerca de um ano e meio e realizava a atividade no momento da fatalidade.

Na ocasião, ela estava montada no animal quando, de repente, acabou puxando as rédeas, o que a fez cair no chão e o cavalo, por sua vez, caiu em cima dela.

Nas redes sociais, o irmão da vítima, o pastor David Pires, compartilhou alguns registros da jovem e aproveitou o momento para manifestar o pesar pelo ocorrido.

“Como você pode ir embora minha maninha que amo demais”, escreveu.

De acordo com familiares, agora, a expectativa é que o corpo da mulher seja levado até Anápolis para realização do velório e sepultamento.