Lula, em recuperação, sobe e desce escadas em hospital após cirurgia

THAÍSA OLIVEIRA – BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Lula (PT) caminhou, subiu e desceu escadas e passou a noite estável, segundo boletim médico divulgado neste domingo (1) pelo hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde o petista se recupera das cirurgias realizadas na sexta-feira (29).

Neste sábado (30), o presidente fez suas primeiras sessões de fisioterapia e conseguiu caminhar. O petista fez as refeições normalmente e sua recuperação supera as expectativas, segundo a equipe médica que o assiste.

A previsão é de que ele tenha alta na terça-feira (3) –com a possibilidade de sair do hospital um dia antes, nesta segunda (2). A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, lhe faz companhia.

Lula passou por uma cirurgia programada para tratar um problema na região do quadril.

A equipe médica decidiu aproveitar que o presidente estava anestesiado para realizar uma segunda cirurgia para retirar o excesso de pele das pálpebras –uma blefaropastia.

O petista vinha se queixando de dores no quadril desde o período eleitoral, no ano passado. Chegou a afirmar que não realizou o procedimento logo depois de assumir para não demonstrar fragilidade e as pessoas acharem que ele estava “velho”.

Segundo interlocutores no Palácio do Planalto, Lula optou por realizar a cirurgia na capital federal porque pretende se recuperar na residência oficial e voltar a trabalhar assim que possível. A expectativa é de que ele despache do Palácio da Alvorada, onde mora, pelas próximas três semanas.