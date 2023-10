MP deverá acionar Saneago para garantir manutenção de 7 mil calçadas avariadas em Anápolis

O Ministério Público (MP) deverá acionar a Saneago para que a empresa dê um parecer a respeito das equipes, cronogramas e investimentos para manutenção das calçadas em Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 na sexta-feira (29) pelo promotor Paulo Martorini, responsável pela 5ª Promotoria de Justiça, que garantiu estar ciente da situação alarmante enfrentada pelos moradores da cidade atualmente.

Ele destacou que o primeiro passo será entender em que pé está o processo de recuperação dessas vias públicas, que estão, em sua maioria, destruídas, e que acabam dificultando a locomoção da população, especialmente de pessoas que usam cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê.

“Estamos preparando uma série de questionamentos para a Saneago, acerca da empresa responsável por esse serviço de manutenção, o número de equipes e cronogramas de obras. Assim que receberem, eles terão um prazo de 20 dias para enviarem uma resposta”, afirmou o promotor.

“Depois desse tempo, a gente vai avaliar os próximos passos a serem tomados, seja através de um inquérito civil, ação judicial ou outras medidas cabíveis”, garantiu.

O caso chegou ao conhecimento do MP através da Agência Reguladora do Município (ARM), que estima que Anápolis tenham cerca de 7.000 calçadas com avarias consideráveis.

O presidente da ARM, Robson Torres, reiterou que realiza a fiscalização do trabalho da Saneago, mas que a falta de diálogo com a empresa de distribuição de água dificulta o processo.

“Estamos andando nas ruas e anotando buracos nas vias públicas e nas calçadas e conferindo os prazos de execução do tapa buracos, sendo que o correto seria a Saneago nos encaminhar o relatório para diferenciarmos o que é déficit e o que é serviço diário de intervenção. Mas a falta de informações por parte da Saneago é inadmissível e inaceitável”, disse.