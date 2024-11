Homem tenta matar motorista de ônibus com faca na Avenida Brasil

Condutor conseguiu escapar dos ataques por pouco e, frustrado, suspeito destruiu para-brisas do veículo

Da Redação - 29 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Um motorista de ônibus sofreu uma tentativa de homicídio no trânsito de Anápolis nesta sexta-feira (29).

O profissional, que passava pelo município enquanto realizava o trajeto Goiânia – Tucuruí (PA), foi surpreendido pelo suspeito na Avenida Brasil, próximo ao 4º Batalhão da Polícia Militar (4BPM).

A bordo de um Volkswagen Gol preto, o homem teria parado na frente do ônibus e caminhado em direção ao motorista, enquanto proferia diversas frases desconexas.

Eventualmente, o profissional pediu para que ele saísse, caso contrário chamaria a polícia – o que pareceu irritar o suspeito, que, com uma faca em mãos, partiu para cima da janela do motorista.

A vítima conseguiu pular do banco segundos antes do ataque, que poderia ser fatal. Frustado, o autor ainda desferiu golpes no volante e, posteriormente, no para-brisas do veículo de grande porte, fugindo em seguida.

Não satisfeito, o agressor continuou “comprando” brigas pela cidade, até ser localizado por policiais militares, que o prenderam em flagrante.

Apesar do susto, nenhum passageiro ou trabalhador se feriu no ônibus.