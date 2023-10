Conheça o país que deixou de exigir visto para brasileiros e é puro fascínio

No final de setembro, um importante país asiático deixou de exigir visto para turistas brasileiros interessados em conhecer as fascinantes atrações da nação.

Trata-se do Japão. Conforme o site oficial de turismo japonês, a “terra do sol nascente” possui atrativos desde eventos e festivais, a templos e castelos, além de parques temáticos, fontes termais, praias e atividades ao ar livre.

Dessa forma, os exploradores possuem várias opções de itinerários para conhecer melhor o país.

Uma deles, por exemplo, pode ser uma maratona de compras na Rua Comercial Asakusa Nakamise, uma das ruas comerciais mais antigas de Tóquio.

Para relaxar, os turistas podem conhecer as lendárias águas termais de Yamanashi, depois de visitar os templos históricos que remontam à era feudal japonesa.

Além disso, os apaixonados pela arquitetura no Japão podem conhecer ainda as belezas do Castelo de Tateyama, em Chiba, ou o Templo Kiyomizudera, localizado em Quioto.

Esses são apenas alguns elementos que podem ser explorados no país. A nação possui uma profunda cultura, desenvolvida em mais de mil anos de história.

No entanto, apesar de toda a tradição envolvendo a região, o Japão nunca deixou de se renovar, sendo também um grande destaque no campo das animações – com os famosos animes – e no desenvolvimento de tecnologia.

Além disso, quase 70% do território é coberto por florestas, o que pode ser um grande atrativo para os fãs de atividades ao ar livre que queiram conhecer as montanhas e outras belezas naturais do país.