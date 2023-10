Motociclista surpreende ao revelar quanto conseguiu ganhar com 3 horas de entrega em São Paulo

Um motociclista de aplicativos de entrega viralizou mostrando como foi trabalhar por 03h em São Paulo (SP), todas as dificuldades enfrentadas e o quanto recebeu ao final do turno. Os internautas dividiram opiniões.

Kevin Marden, atualmente, acumula 400 mil seguidores e confessou para os usuários do Instagram que iniciou os trabalhos com uma bicicleta. No entanto, agora já conseguiu adquirir a moto própria.

“Eu pensei que o dia inteiro ia ser uma maravilha, mas como nem tudo são flores, começou a cair o mundo”, desabafou logo na primeira entrega, enquanto chovia bastante.

Utilizando uma capa de chuva, Kevin continuou a trajetória e teve mais um contratempo: perdeu 40 minutos tentando encontrar um morador de um condomínio – que não tinha colocado as descrições de qual bloco e apartamento morava.

Depois, na terceira entrega, o motociclista confessa ter recebido uma ‘benção de Deus’. “Só quem pilota motoca sabe como é colocar o destino da sua casa com a bag (mochila) cheia”, explicou.

Neste momento, as próximas viagens seriam todas para o rumo da residência dele. Logo, foi possível concluir todas e ir descansar com R$ 100 de lucro.

Alguns internautas comentaram que seria baixo o valor, enquanto outros disseram que pela quantidade de horas, até que foi um bom preço.

Considerando a hora do trabalhador que recebe um salário mínimo, (R$ 6), ele recebeu R$ 82 a mais.

Com isso, seriam necessárias quase 17h de trabalho para um assalariado receber o que Kevin adquiriu. Confira!