Thaís Souza quer trocar o PP de Baldy pelo PL de Bolsonaro e major Vitor Hugo

Após perder Roberto Naves para o Republicanos, o PP de Anápolis também pode ver a vereadora Thaís Souza deixar o partido.

Fontes do entorno da parlamentar ouvidas pela Rápidas sustentam que ela deve migrar para PL, a mesma legenda que o prefeito de Anápolis tentou entrar e não conseguiu pelo “passado com a esquerda” apontado por bolsonaristas.

Para sair do PP sem perder o mandato, Thaís terá que negociar com o presidente estadual do partido, Alexandre Baldy.

No PL, caso opte pela migração, Thaís chegaria a missão de ser puxadora do partido na chapa de candidatos a vereadores em 2024. No último pleito, ela foi a terceira mais votada, com 2.493 votos.

Ela também viraria uma opção a major Vitor Hugo na disputa pela Prefeitura de Anápolis. O ex-deputado federal resiste a sair candidato no município, apesar do assédio de Roberto Naves.

Mega “jantar maravilhoso” oferecido a vereadores foi mantido quase em segredo

Chamou a atenção o jantar oferecido pelo vereador Domingos Paula (PV), em comemoração ao Dia do Vereador, não ter sido divulgado nas redes sociais e no site da Câmara de Anápolis.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que a divulgação não foi feita pela repercussão negativa que poderia ter.

Vale lembrar que o evento foi divulgado de maneira exclusiva pelo Portal 6. Caso não tivesse sido, poderia ter ficado sem nenhuma informação a respeito.

Diárias não lançadas no site da Câmara de Anápolis

Após o descontentamento de Dominguinhos com as diárias que não foram lançadas no site do Portal da Transparência da Câmara de Anápolis, a Rápidas novamente consultou o sistema e não encontrou novos registros.

O vereador está nervoso pois, de acordo com ele, colegas também têm usado o benefício e não foram citados pela Rápidas. Entre os citados nominalmente está a vereadora Trícia Barreto (MDB).

Magda Mofatto no top 10 dos parlamentares mais faltosos na Câmara dos Deputados

A deputada federal Magda Mofatto (Patriota) é a sétima parlamentar entre os 512 com mais faltas sem justificativas na Câmara dos Deputados.

O levantamento divulgado pelo Metrópoles aponta que ela tem 12 ausências sem explicação, o que corresponde a 15% das sessões neste ano.

A estratégia de José Nelto para ajudar produtores de leite

Durante a última semana, os deputados estaduais Amauri Ribeiro (UB) e Cairo Salim (PSD) usaram a tribuna da Alego para criticar a concorrência criada pelo leite estrangeiro aos produtores de Goiás.

Para tentar resolver a questão, o deputado federal José Nelto (PP) apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados para criar uma alíquota de 10% sobre o imposto de importação para leite e outros lácteos.

Nota 10

Para o filme goiano Horizonte, que será exibido na 16ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival.

O festival será realizado entre os dias 23 e 27 de outubro, na Califórnia.

Nota Zero

Para Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) que não coloca ônibus suficientes na linha 105. Ela leva os estudantes do Terminal Praça A ao Campus Samambaia, da UFG.

A situação vem sendo compartilhada no Twitter e os vídeos mostram filas imensas de alunos aguardando o transporte.