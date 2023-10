6 lugares perfeitos para ter um primeiro encontro em Goiânia sem gastar muito

O primeiro encontro com alguém especial é, com certeza, um momento único, em que a maioria das pessoas “quebra a cabeça” em busca de um local perfeito, sem ter que gastar muito. E para os goianienses não é nada diferente.

Felizmente, a capital goiana possui diversas opções de espaços fechados e também ao ar livre, capazes de oferecer o clima ideal para a interação dos apaixonados.

Pensando nisso e como forma de facilitar essa escolha, o Portal 6 preparou uma lista com alguns locais de Goiânia ideais para primeiros encontros, gastando pouco.

01 – Parque Flamboyant

Um dos parques mais encantadores de Goiânia, o Parque Flamboyant oferece uma atmosfera tranquila e romântica. Com lagos, trilhas para caminhadas e belos jardins, é um local perfeito para um passeio a dois. Há também cafés e quiosques onde podem desfrutar de um lanche – a desculpa perfeita para se estar perto de quem gosta.

02 – Lago das Rosas

Conhecido por sua beleza serena, o Lago das Rosas é um local romântico na capital e perfeito para um primeiro encontro. Com uma grande diversidade de flores e um lago encantador, é perfeito para um passeio relaxante, andar de pedalinho e apreciar a natureza juntos, sem pesar no bolso.

03 – Teatro Goiânia

Apesar de ser o mais antigo da cidade, o Teatro Goiânia não perdeu o glamour e a qualidade de outrora. Localizado no centro da cidade, o espaço é uma verdadeira experiência cultural, com a possibilidade de acompanhar peças e concertos, com preços bem acessíveis.

04 – Memorial do Cerrado

Eleito em 2008 como o local mais bonito de Goiânia, os casais interessados em história e cultura devem dar uma chance ao o Memorial do Cerrado. Este museu ao ar livre, localizado no Campus II da PUC Goiás, oferece uma viagem pela história, fauna e flora do cerrado brasileiro, proporcionando um ambiente educativo e inspirador.

05 – Zoológico da cidade

O Zoológico também é uma opção divertida e educativa para um encontro, especialmente para casais que querem fugir um pouco do padrão. Passear juntos pelos diferentes setores do zoológico, observar os animais e aprender sobre a fauna local e global pode proporcionar uma experiência única.

06 – Parque Vaca Brava

Como não podia deixar de faltar, o Parque Vaca Brava também é uma ótima opção de primeiro encontro. Com áreas verdes, lagos e trilhas, proporciona um ambiente relaxante para um passeio romântico ou um piquenique.