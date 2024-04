Padre Fábio de Melo é atração confirmada em evento gratuito sobre fé católica, em Goiânia

Gabriella Pinheiro - 17 de abril de 2024

(Foto: Divulgação)

O sacerdote, escritor, cantor e padre Fábio de Melo se apresenta em Goiânia para a 9ª edição do tradicional Totus Tuus – considerada uma das maiores celebrações da fé católica do Centro-Oeste.

Desta vez, o evento acontecerá no dia 25 de maio, a partir das 13h, no Goiânia Arena, localizado na Rua da Prata, na Vila Maria Luiza, na quadra 72, no lote 15.

Os interessados em participar da cerimônia devem apresentar 1kg de alimento não perecível, que deve ser entregue na entrada do evento.

Ao longo da celebração, dois artefatos sagrados da fé católica serão expostos pela primeira vez na história ao mesmo tempo: a imagem peregrina de Nossa Senhora de Lourdes, da França, e as relíquias de Santa Bernadette Soubirous.

Além do padre Fábio de Melo, também estarão presentes no evento: Irmã Kelly Patrícia, Irmão Luis Maria, Fraternidade João Paulo II, Arcebispo Metropolitano de Goiânia, Dom João Justino, Padre Carlos, e o idealizador do evento, Padre Marcos Rogério.

É válido destacar que o Totus Tuus é uma celebração organizada pela Associação Assunção, Arquidiocese de Goiânia e Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em colaboração com outras organizações.