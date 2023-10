Não é do conhecimento comum que os sobrenomes brasileiros possuem significados, referências e origens.

Mas muito além disso, alguns deles são marcadores de famílias muito bem sucedidas e influentes no passado. Veja quais são!

6 sobrenomes que demonstram que sua família foi muito influente no passado:

1. Lima

Lima ou de Lima é uma herança portuguesa aos brasileiros, mas dessa vez com origem galega.

O sobrenome surgiu no século 12, em que dom João Fernandes de Lima, ficou conhecido como “o Bom”, sendo muito influente naquela época. Assim, a palavra ganhou esse significado, trazendo muita força para quem o carrega no nome.

2. Brandão

Brandão quer dizer “fogo”, “iluminado”, “purificado”, “príncipe”.

Esse nome de família portuguesa possivelmente tem sua origem a partir do germânico brand, que significa “fogo”.

Sendo assim, desde aquela época, não era qualquer um que levava esse termo no nome, era preciso ter uma certa influência na sociedade.

3. Correia

Este popular sobrenome no Brasil, nasceu em Portugal e não se sabe muito bem o porquê.

Mas a teoria mais aceita é que sua etimologia vem da palavra correia, pulseira de couro, cinto, cadarço ou rédea, ou de algum fabricante ou comerciante desses utensílios. Interessante, né?

4. Braga

Braga era o sobrenome usado para classificar aqueles que vivem na cidade de Braga, no norte de Portugal.

O primeiro Braga que se tem notícia foi Dom Gonçalo Esteves de Braga, que viveu no final do século XIV.

5. Siqueira

Certamente você deve conhecer alguém que possua esse sobrenome, não é mesmo?

Siqueira é um toponímico português, com origem na região de Sequeira, e vem do termo “sequeiro”, ou seja, lugar seco, com pouca água.

6. Duarte

Por fim, Duarte é um nome inglês que significa “guardião rico” ou “guardião das riquezas”.

Assim, por muito tempo, nobres e realezas portuguesas aderiram ao nome na Idade Média, incluindo o décimo primeiro rei de Portugal, D. Duarte.

