Alguns sobrenomes de família carregam consigo fortíssimos significados e podem representar e muito na vida daqueles que os possuem.

Principalmente quando se trata da trajetória da família dessa pessoa. Afinal, os sobrenomes atravessam gerações e não existem por acaso.

6 sobrenomes que revelam segredos sobre o passado das famílias de quem tem eles:

1. Araújo

Começando nossa lista, Araújo é um nome de família que veio direto de Portugal e homenageia uma localidade do reino da Galícia, no período medieval.

Acontece que na época havia a vila de Araújo que ficou bastante conhecida ao ser povoada pelo cavaleiro francês, João Tirante, no ano de 1150.

Assim, todos que nasciam na região levavam Araújo no nome. No Brasil, judeus, indígenas e escravizados africanos adotaram o termo também.

2. Cardoso

Cardoso é um termo derivado do nome de uma planta chamada cardo, do latim carduus. O sobrenome surgiu a partir da abundância dessa vegetação em um sítio na região de Portugal, em São Martinho de Mouros.

Assim como os Araújos, todos que nasciam na localidade levavam Cardoso no nome. No Brasil, o sobrenome chegou por volta do século 18.

3. Naves

Segundo historiadores, Naves surgiu a partir de diversas localidades na Europa, especialmente na França e Espanha.

A palavra surgiu a partir do basco “nava”, que quer dizer “terreno plano”. Assim, os nascidos em localidades planas, levavam o nome.

No Brasil, imigrantes espanhóis trouxeram o nome de família para cá por volta do século 19.

4. Martins

Martins veio literalmente do nome próprio Martinho ou Martim.

Assim, antigamente, em Portugal, aqueles que eram filhos de Martinho ou Martim levavam o sobrenome consigo.

Esse patrocínio chegou ao Brasil por volta do ano de 1755.

5. Tavares

Fazendo referência direta a uma localidade portuguesa, esse toponímico veio de Talavus, primitivo nome comum pré-romano dado a uma planta ou animal.

Durante a colonização, esse sobrenome foi adotado por famílias de cristãos-novos, que eram judeus convertidos à força ao cristianismo.

6. Rocha

Por fim, aqui temos mais um toponímico português e originalmente veio de uma das famílias mais antigas de que se tem notícia. Essa relíquia era usada para classificar quem nascia em um local rochoso, mas não se sabe ao certo a região exata.

No Brasil, o sobrenome chegou por volta do século 18.

