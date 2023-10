Greve dos professores de Goiânia é vista como a pá de cal em Rogério Cruz

Rogério Cruz (Republicanos) sofreu mais um arranhão em sua imagem perante à população goianiense: a greve dos professores.

A paralisação dos profissionais da rede municipal de educação acontece em um momento em que o prefeito de Goiânia tenta ganhar popularidade para chegar minimamente competitivo às eleições de 2024.

Fontes do Paço ouvidas pela Rápidas disseram que este está sendo um duro golpe no governo, sobretudo porque milhares de pais de alunos dependem das unidades de ensino funcionamento para poderem trabalhar.

“O Rogério tem vários problemas para resolver, ele não precisava de mais um a essa altura”, reservou um alto funcionário.

Além da greve dos professores, Rogério precisa ainda completar a reforma no secretariado proposta pelo marqueteiro Jorcelino Braga.

“Vem aí mais desgastes”, previu outro.

Nova dança das cadeiras na Câmara de Goiânia

O juiz Otacilio de Mesquita Zago, da 2ª Zona Eleitoral de Goiânia, determinou uma nova totalização dos votos para vereador nas eleições de 2020.

A recontagem será realizada após o pedido de cassação da chapa do PTC nas eleições de 2020, que tirou o mandato de Paulo Henrique da Farmácia.

A nova contagem está marcada próxima sexta-feira (06), às 08h. O resultado deve provocar uma dança das cadeiras na Câmara de Goiânia.

Orçamento de 2024 começará a tramitar na Câmara de Goiânia

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 chegou à Câmara de Goiânia.



A proposta enviada pela Prefeitura estabelece as projeções de receitas e despesas do município.

Para dar início à tramitação, o texto será apresentado em Plenário do encaminhamento à Comissão Mista.

Porto Seco de Anápolis recebe primeira viagem vinda do Porto de Santos

A viagem da primeira locomotiva de testes saindo do Porto de Santos com destino ao trecho de Anápolis do Porto Seco enfim ocorreu.

Foram transportados 58 vagões com 112 contêineres, sendo 32 cheios e 40 vazios, para criar um depósito no pátio do estação alfandegária.

“Farra das diárias” é comentada por vereadores

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (02) na Câmara de Anápolis, os vereadores Domingos Paula (PV) e João da Luz (PSC) criticaram a matéria do Portal 6 que revelou a “farra das diárias”.

Os parlamentares sustentaram que vão à Brasília para buscar recursos, mas não comentaram nada sobre os valores que são pagos a eles e assessores.

Nota 10

Para os atletas goianos que estão sendo convocados para a disputa do Parapan Americano, disputado entre os dias 17 e 26 de novembro em Santiago, no Chile.

Dentre as modalidades que vão contar com representantes do estado estão o tênis de mesa, tiro com arco, ciclismo e badminton. A lista tende a crescer nos próximos dias.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia que não conseguiu organizar o trânsito durante o final de semana nas imediações do Estádio Serra Dourada, provocando longos congestionamentos e causando transtornos aos motoristas.

No sábado (30) e no domingo (1°) o show do cantor Thiaguinho e o jogo do Vila Nova, respectivamente, provocaram tumulto nas vias que dão acesso a praça esportiva.