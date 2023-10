Reação da esposa que pegou garota de programa na cama com o marido pode custar muito caro

Uma denúncia chamou a atenção da população de Mineiros, no Sudoeste Goiano, na tarde desta terça-feira (03), após uma mulher flagrar o marido traindo ela com uma garota de programa, de 18 anos.

Tudo teria começado pela manhã, quando o cliente foi até a boate “Casa das Primas”, onde a jovem trabalha, e contratou os serviços da profissional.

Assim, eles foram até a residência do homem por volta das 7h, onde concretizaram o ato sexual.

No entanto, por volta de 13h, a acompanhante afirmou ter sido acordada com golpes de capacete no rosto, desferidos pela esposa do cliente, que flagrou o marido na cama com ela. As agressões teriam causado uma lesão no rosto da jovem.

Além disso, a mulher traída ainda teria rasgado as roupas da garota de programa e uma bolsa, além de ter se apossado do celular e uma quantia acima de R$ 100 que estava com a profissional.

Após ser expulsa da casa do cliente, a jovem foi até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mineiros e, em seguida, para uma delegacia de polícia, para prestar uma queixa por lesão corporal.

Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às apurações do ocorrido.