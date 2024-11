Policial é surpreendido por mulher parada no meio da rodovia e não consegue evitar tragédia

Rota começou em Formosa, de onde os policiais haviam saído após terminarem um procedimento de auto de prisão em flagrante

Samuel Leão - 29 de novembro de 2024

Acidente aconteceu na BR-020. (Foto: Reprodução)

Uma viatura da Polícia Civil (PC), que trafegava pela BR-020, na região de Planaltina, foi surpreendida por uma mulher parada no meio da rodovia. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (28) e, apesar de tentar desviar, o veículo acabou acertando e matando a vítima.

A rota começou em Formosa, de onde os policiais haviam saído após terminarem um procedimento de auto de prisão em flagrante. O veículo ia para Sobradinho e, no caminho, se deparou com a transeunte.

O carro, de modelo Fiat Argo e cor branca, acertou-a com a lateral direita frontal, a lançando contra o asfalto. Após o acidente, os ocupantes desceram e viram a vítima imóvel no solo, acionando o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate.

Ao chegar no local, a equipe constatou o óbito da vítima, que não portava documentos e, portanto, não pode ser identificada. Na sequência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) se fez presente e registrou o ocorrido.

A ocorrência também foi passada para a Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), que deverá investigar as condições do caso.

Por fim, o Instituto Médico Legal (IML) compareceu e recolheu o corpo da vítima.