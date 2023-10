Casal é executado a tiros dentro de carro em Goiânia; vídeo

Um casal que se encontrava dentro de um carro foi alvo de tiros na terça-feira (03), em Goiânia. O momento do ataque foi registrado por câmeras de segurança presentes no local.

O caso ocorreu por volta das 23h, na Rua Coelho Neto, na Vila Jardim Vitória. O casal estava dentro de um Renault Logan quando for abordado por pessoas em um Pálio.

Em vídeo, é possível ver quando os homens saem e confrontam o casal, levando a mulher, de 28 anos, a sair do carro. Neste momento, ela foi alvejada com tiros e caiu ao chão. O homem, de 42 anos, foi alvo logo em seguida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a mulher sem vida e o homem respirando com dificuldade. No entanto, ele não resistiu e morreu no local. Com isso, a equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção dos corpos.

Câmeras de segurança mostram o crime, mas ainda não foi possível identificar os autores e nem o motivo. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.