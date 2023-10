Cidades de Goiás poderão enfrentar tempestades e até mesmo granizo na quinta-feira (05); veja quais

A primeira impressão do boletim meteorológico divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) é de que as chuvas estão indo embora com o início do mês de outubro.

Embora o volume de chuva previsto para o estado na quinta-feira (05) tenha caído em praticamente todas as regiões – ainda há o alerta para tempestades pontuais, além da queda de granizo e rajadas de vento.

Os pontos de atenção estão voltados pra cidades da região Centro-Sul do estado. Apesar das temperaturas continuarem altas, atingindo entre 36º C e 39º C, a umidade do ar passa a variar e ter momentos mais altos, indo de 30% até 90% em alguns momentos do dia.

Por isso, com a combinação de calor e umidade, moradores de Cristalina, Santa Helena, Catalão, Rio Verde, Luziânia e Itumbiara devem ficar atentos – já que as precipitações variam de 3 mm e 5 mm.

Goiânia e Anápolis receberão pancadas de chuva isoladas (3 mm) – atingindo probabilidade de 90% e podendo evoluir para tempestades.

Na maioria das cidades do estado haverá a ocorrência de nebulosidade. Vale ressaltar que, mesmo com as precipitações isoladas, todo o território do estado segue figurando com risco alto para incêndios.

Um dos fatores que contribui para o desastre, é a ocorrência de rajadas de vento. No dia 18 de setembro, o Corpo de Bombeiros de Goiás, em parceria com a Brigada Aliança, extinguiram um incêndio que durou pelo menos quatro dias e consumiu 57% da Área de Preservação Ambiental (APA) do Encantado, no Sudoeste de Goiás.