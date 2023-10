Motoristas de aplicativo não estão ligando o ar-condicionado e este é o motivo

Viralizou no Instagram o vídeo de um motorista de aplicativo conversando com uma passageira e, nas cenas, é possível ver o profissional explicando o porquê de não ligar mais o ar-condicionado nas corridas, apesar das ondas de calor atuais.

Mozart Mota trabalha no ramo de viagens há algum tempo e dividiu opiniões dos seguidores com o posicionamento. Na gravação publicada, o jovem carioca escuta a passageira perguntando se ele poderia ligar a função para ventilar o veículo.

“Quer que liga o ar? Com a gasolina a quase R$ 6 de novo? Tem como não, senhora. Ar-condicionado é só [na versão] confort (modalidade mais cara de viagens)”, disse à cliente.

“Você pediu por qual categoria?”, questionou Mozart. A mulher confirmou que foi pela tradicional (uberX). Foi quando o motorista continuou a explicação, alegando que no modelo X não é possível ligar o ar, apenas nas versões ‘black’ e ‘confort’, já que as viagens são mais remuneradas, ‘compensando o gasto’.

Os internautas ficaram revoltados com a falta de empatia do jovem carioca, principalmente por causa das recentes ondas de calor em todo o Brasil.

“Ligar o ar da uma diferença tão pequena no consumo que não vale a pena passar calor”, disse uma pessoa. “Então, 5 estrelas? Só no confort ou no Black”, rebateu outra.

Assista!