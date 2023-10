Mãe de bebê de 1 ano estuprada pelo pai teria lavado cueca do marido para ocultar crime, diz delegado

A mãe da bebê, de apenas 01 ano, que foi levada para um hospital especializado em Goiânia após ser brutalmente estuprada pelo pai, em Posse, teria lavado a cueca do suspeito a fim de ocultar possíveis evidências que comprometesse o marido. A informação foi repassada pelo delegado responsável pelo caso, Humberto Soares, nesta quinta-feira (05).

Em depoimento, de acordo com o delegado, a mulher chegou a dar três versões do fato, antes de confessar o crime.

Em um primeiro momento, a mãe da criança afirmou que ela teria caído de uma altura – sem especificar qual – ocasionando o ferimento.

No entanto, após a bebê ser encaminhada até uma unidade de saúde do município e a equipe médica apontar uma série de anormalidades como – grave dilaceração na vagina da vítima, acompanhada de um corrimento branco e de abundante sangramento – ela mudou a versão e afirmou que a filha tinha se machucado sozinha com um brinquedo.

Após os agentes se deslocarem até a residência do casal e encontraram manchas de sangue no chão e líquido, que parecia ejaculação, a mulher então reformulou, por mais uma vez, a história. Dessa v vez, afirmando que o marido teria estuprado a filha enquanto ela estava fora de casa para buscar uma marmita.

“Ao perceber que a gente tinha descoberto tudo e visto que ela havia limpado a cueca do genitor e tentado de alguma forma fazer com que as circunstâncias dos fatos não fossem descobertas pela polícia, ela começou a ficar intransigente e a desacatar as autoridades policiais dos investigadores”, explicou o delegado.

Tanto o homem quanto a mulher foram levados até uma delegacia onde foram submetidos a exames médicos e, posteriormente, seguiram para a unidade prisional.

Devido a gravidade da lesão, a criança foi submetida a um procedimento de sutura na região genital e, em seguida, foi levada até uma unidade de saúde na capital. Ela não corre risco de vida.