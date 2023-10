Motorista é encontrado morto dentro de carro de luxo em praça de Goiânia

Um Ford Fusion branco parou um pouco antes das 15h desta sexta-feira (06), no meio de uma praça localizada no Setor Jardim Buritis, em Goiânia.

Dentro dele, o motorista morto. O local foi isolado por policiais militares, e equipes da Rotam e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), acabaram de chegar ao local.

Pessoas da região relatam que uma mulher também estava no carro e saiu em busca do celular antes da chegada da polícia. No veículo, foram encontrados dinheiro e substâncias ilícitas.

Informações preliminares apontam que havia um passageiro dentro do Fusion, que fugiu após alvejar o motorista.

Mais informações a qualquer momento.