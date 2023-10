Polícia Civil pede ajuda para descobrir autores de atropelamento que matou homem em Aparecida de Goiânia: veja vídeo

A Polícia Civil divulgou imagens de câmeras de segurança nesta sexta-feira (06) com o intuito de conseguir novas informações sobre os condutores de dois carros que atropelaram e mataram um homem, de 36 anos, e fugiram sem prestar socorro. O crime teria ocorrido na madrugada de 02 de setembro, no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia.

Conforme as gravações, o homem estava sozinho e, após sair de uma boate, aparentemente embriagado, é atingido por um veículo VW Gol branco. Ele caiu e na pista e o condutor do veículo deu marcha a ré e seguiu, sem prestar socorro.

Na sequência, um veículo Renault Clio, vem na mesma toada só que, desta vez, arrasta o corpo do homem, que aparentemente estava se mexendo, por alguns metros. Quando o motorista percebe o fato, desce para olhar, faz uma nova manobra, e vai embora.

No caso do Gol, uma câmera mostra ainda que ele estaria com para-brisa quebrado. Assim, possivelmente o veículo teria sido levado para alguma oficina mecânica.

“Caso algum mecânico ou lanterneiro tenha atendido carros semelhantes nos dias posteriores aos fatos, pode colaborar com as investigações”, diz o comunicado.

Vale ressaltar que a pessoa não será identificada, com sigilo garantido.