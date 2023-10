Alerta para donos de veículos com placas final 3,4,5,6,7,8,9 e 0 em Goiás

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou um alerta para os goianos proprietários de veículos com placas de final entre 3 e 0.

Isso porque, na próxima segunda-feira (09), chegará ao fim o prazo para pagar o Licenciamento Anual 2023.

Dessa forma, o órgão orienta para que os condutores emitam a guia de pagamento por meio do site oficial do Detran-GO.

A emissão também pode ser feita por meio do aplicativo Detran GO ON e a quitação é feita via boleto bancário ou Documento Único de Arrecadação (DUA). Depósitos via Pix não serão aceitos.

Caso o dono do veículo não consiga obter a documentação por meios virtuais, ele também poderá se deslocar até a sede do órgão – Avenida Engenheiro Atílio Corrêa Lima, 1875 – Cidade Jardim, Goiânia.

O pedido presencial também pode ser feita nas unidades do Vapt Vupt.

Para quem pagar no prazo correto, o licenciamento tem o valor de R$ 251,25. Já o pagamento após o vencimento sai pelo custo de R$ 317,60.

Vale destacar que, conforme o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não licenciar o veículo é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 07 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).