Conheça a empresa goiana que começou em uma cozinha e vai receber investimento de R$ 100 milhões

Há 26 anos, uma empresa goiana dava os primeiros passos. Atualmente, ela está prestes a receber um investimento multimilionário de R$ 100 milhões.

Trata-se do Exata Brasil. A companhia foi criada em Jataí, no Sudoeste Goiano, pelos irmãos Carlos, Marny, Mauro e Nilson Brait.

Eles foram pioneiros no mercado de análise de solo na região, prestando serviços a produtores rurais que precisavam mandar amostras para Goiânia ou outras cidades ainda mais longe para receber informações sobre as terras que cultivavam.

Com um financiamento de R$ 7 mil, os irmãos conseguiram achar uma casa para instalar um laboratório e deram início ao empreendimento, ocupando o espaço de uma pequena cozinha.

Ali, a companhia deu os primeiros passos, antes de se tornar uma indústria que analisa 7,5 mil amostras por dia, empregando 140 funcionários em quatro estados e com faturamento de R$ 13 milhões.

No entanto, após todos esses anos, a Exata Brasil foi adquirida pelo fundo de investimentos Aqua Capital, especializado em negócios do mercado agropecuário.

Assim, a companhia planeja investir R$ 100 milhões na empresa goiana ao longo dos próximos três anos.

Com esse aporte financeiro, a Exata mira se tornar uma plataforma de referência no segmentos de análise de solo e agricultura regenerativa em larga escala, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo.