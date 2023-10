Corpo de Bombeiros resgata corpo nu em lago no meio de cidade goiana

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Lago J.K, em Jataí, na manhã deste sábado (07). Por estar completamente nu, as autoridades não conseguiram realizar a identificação.

Por volta das 6h20, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar (PM) e se deslocou até as margens do Lago J.K, próximo à Roda D’água.

No local, foi encontrado o corpo de um homem nu. Com isso, equipes de resgate foram até o lago e resgataram a vítima. No entanto, ele já estava sem os sinais vitais.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) também compareceu para realizar a remoção e identificação do corpo.

Contudo, como a vítima estava sem vestimentas, não foi possível encontrar documentos.

A suspeita inicial foi de afogamento, mas a causa da morte segue sendo investigada.