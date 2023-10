Empresário é detido após comparar pênis a lata de energético e pedir foto de garçonete pelada

Um empresário de São Paulo, que estava em Rio Quente, foi detido em uma pousada do município turístico na noite de sexta-feira (06).

O homem, de 38 anos, vai responder por importunação sexual contra a garçonete do bar que funciona nas dependências do local.

As investidas começaram quando ele pediu um energético e comparou o tamanho e espessura da lata com o próprio pênis, pedindo para ela passar a mão e “sentir”.

Assustada com a proposta lasciva, a trabalhadora pediu para um amigo do empresário retirá-lo do bar para não ter de tomar providências.

O homem foi levado à piscina, mas depois retornou e ofereceu R$ 100 para pagar um por um cigarro e também ver alguma foto da mulher pelada.

Como ela já havia avisado não aceitaria esta situação, acionou a Polícia Militar (PM).

O empresário estava nervoso, proferindo palavras de baixo calão contra o lugar e a garçonete, e teve de ser algemado até à delegacia.