Incomodada com barulho no teto, jovem decide investigar e fica surpresa com que encontrou lá em cima

Viralizou nas redes sociais o vídeo de uma jovem tendo uma ação inacreditável após ouvir alguns barulhos estranhos no teto da cozinha. Os internautas ficaram espantados com a coragem diante da situação.

Na publicação feita pelo perfil de humor, Nazaré Amarga, no X ( antigo Twitter) é possível ver a protagonista da história em pé, em cima do balcão do cômodo. Segurando um gancho de manejo de cobras, ela puxa a primeira visita inusitada.

Uma enorme cobra é retirada de dentro do teto, através de um buraco na laje. Ciente do que estava fazendo, a jovem pega no réptil com destreza e segura com uma das mãos.

Ainda com o gancho, a corajosa retira uma segunda serpente do espaço e desce do balcão com os dois animais gigantes. Apesar da situação caótica, ela manteve a calma durante todo o vídeo e pareceu não se importar com o perigo.

Além do mais, o gancho utilizado é semelhante aos objetos utilizados por profissionais da área socorrista.

Logo, os internautas pontuaram que, possivelmente, as cobras poderiam ser dela ou que a jovem fosse bombeira ou bióloga.

Outros ficaram incrédulos com o posicionamento diante do fato. “Se fosse na minha casa, eu deixava a chave com elas e me mudava sem pensar duas vezes. Deus me livre”, disse uma mulher.

Assista!