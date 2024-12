6 diplomas mais valiosos para o mercado de trabalho (um deles garante salários de seis dígitos)

As projeções para os próximos anos estão otimistas para as carreiras a seguir

Magno Oliver - 14 de dezembro de 2024

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Segundo dados do Indeed e um estudo da Robert Half, as perspectivas salariais e as taxas de desemprego de diferentes graduações trouxeram revelações surpreendentes sobre alguns diplomas.

Assim, as análises fizeram uma projeção revelando quais diplomas são mais valiosos para quem busca boas remunerações nos próximos anos.

Dessa forma, áreas de tecnologia e inteligência artificial chamaram a atenção por alcançarem salários acima dos seis dígitos.

1. Engenharia Elétrica

O engenheiro elétrico é o profissional que vai elaborar, implementar e gerenciar projetos.

Assim, ele direciona atividades para geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica para sistemas e dispositivos eletrônicos.

2. Engenharia de Computação

O profissional formado nessa graduação vai trabalhar como parte da equipe de TI. Assim, vai controlar, coletar e armazenar informações para resolução de desafios tecnológicos que surgem na empresa. Com a chegada da IA nas praças de trabalho, o salário dessa área pode atingir casas acima de 6 dígitos.

3. Engenharia de Petróleo

Essa formação de nível superior prepara profissionais para atuarem na cadeia produtiva da indústria petrolífera. Assim, o profissional desse ramo trabalha desde a exploração e extração de petróleo e gás natural até a produção e distribuição desses recursos.

4. Engenharia Aeroespacial

A graduação em Engenharia Aeroespacial lida com tarefas que envolvem projetar, criar, construir e fabricar artefatos que voem. Assim, isso envolve helicópteros, jatos, espaçonaves e satélites.

5. Ciência dos Materiais

Essa graduação tem ganhado destaque e um alto prestígio no mercado de trabalho. Esse curso é um campo interdisciplinar de pesquisa e descoberta de usos para materiais em outros campos e indústrias.

6. Engenharia Química

Por fim, graduação também muito valiosa no mercado de trabalho, a Engenharia Química é o ramo da engenharia responsável por projetar, construir e operar plantas químicas industriais.

