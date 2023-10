Motorista de aplicativo fica sem acreditar no aconteceu ao final da corrida

Uma motorista de aplicativo viralizou no TikTok contando como foi aceitar a corrida de uma passageira, levá-la no motel e assistir uma briga digna de telas de cinema após a mulher cometer um leve engano.

Aline de Assis, de 33 anos, trabalha com as plataformas de corridas em Brasília há bastante tempo e sempre divulga os relatos vivenciados com os clientes. Desta vez, ela começou explicando a opinião sobre o termo ‘fé nas malucas’.

“Quem quer que tenha inventado o ‘fé nas malucas’ não deve ter pensado direito, né?”, disse em tom de humor. Em seguida, a condutora iniciou a história mencionando que foi solicitada para a corrida até o motel e, quando a passageira entrou, estava sozinha e visivelmente irritada.

“Chegamos na portaria do motel, e a mulher foi para a janela e falou para a recepcionista ‘tenho um assunto para resolver aí dentro. Abra esse portão’. A mulher da recepção falou que não ia abrir, óbvio. Aí essa mulher já desceu do carro com o sapato na mão”, explicou.

“Gritando, ela fez um barraco, uma gritaria do inferno e eu bem aqui [pensando] ‘quero ver onde isso vai dar’, pois ficar pobre sim, mas perder a fofoca nunca”, brincou.

Neste momento, a cliente começou a ligar para o marido, dizendo que sabia que ele estava lá dentro. Isso porque ela teria rastreado o celular dele e a localização informou que o homem estaria no motel.

“O portão abre e vem um rapaz com o celular na mão. Só que esse rapaz estava uniformizado com a roupa do motel”, relembrou Aline, dizendo ainda o quanto a passageira bateu no marido com o sapato, até mesmo na cabeça.

A grande questão de toda a história é que o parceiro dela teria arrumado um emprego de cozinheiro no estabelecimento e estava receoso de contar para a esposa, por isso preferiu omitir. Neste momento, outros funcionários, inclusive o chefe da administração foi até o encontro dela para confirmar a versão.

Ainda desconfiada com tudo, ela continuou histérica. Foi quando o contrato de emprego dele foi apresentado à mulher. Neste cenário, a solicitante da viagem disse que iria embora e pediu à Aline para levá-la novamente.

A profissional logo se posicionou: “aqui? Tu não vai. Já deu o tempo da corrida, ó. Tive que fechar. Já vou pegar outra corrida. Desculpa”. “Tá maluco? Já corri risco carregando essa doida para cá, quanto mais levar ela para casa de volta”, finalizou a brasiliense.

