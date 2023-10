Saiba quem é o anapolino que matou empresário e ocultou cadáver em Portugal

Natural de Anápolis, mas morador de Portugal, Giovani Ferreira Gomes, de 36 anos, foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) de Coimbra suspeito de matar o empresário brasileiro e um dos sócios do café Nicola, Mário Luiz Oliveira, de 57 anos, no país europeu. A prisão aconteceu na quarta-feira (04).

O suspeito, que vivia na localidade estrangeira desde 2021, e era conhecido da vítima, trabalhava no ramo da construção civil e havia se mudado há poucos meses para região Central do país.

Antes da mudança, Giovani vivia em Évora, localizada na região centro-sul do país, onde também exercia a mesma atividade. Segundo a PJ, ele estava em situação legal em Portugal e “tinha uma vida aparentemente estruturada”.

Conforme as investigações, Mário Luís Oliveiro foi encontrado em uma fossa, em Miranda do Corvo, vila que fica em Coimbra, após ficar desaparecido desde o dia 19 de agosto.

Um dia após o sumiço, o carro da vítima, uma Mercedes-Benz, foi localizado em uma floresta da vila, com o vidro da porta do condutor quebrado, possivelmente por uma pedra.

Conforme a PJ, a suspeita é que o assassinato tenha ocorrido no próprio dia do desaparecimento, ou em uma data muito próxima, e que Giovani tenha asfixiado a vítima com as próprias mãos e, posteriormente, escondido o corpo.

“Na sequência de todas as diligências investigatórias e periciais realizadas, concluiu-se que estaríamos perante um crime de homicídio e que, seguramente, será um homicídio qualificado”, indicou o diretor da Polícia Judiciária do Centro, Jorge Leitão, ao jornal notícia de Coimbra.

De acordo com a corporação, Giovani admitiu que matou o homem, mas não revelou os motivos para a realização do crime. Ele foi preso e será apresentado no tribunal da região.