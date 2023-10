Voos baratos saindo do Aeroporto de Goiânia para curtir o feriadão da Padroeira do Brasil

Para muitas pessoas, o próximo feriadão se estenderá por quatro dias, se iniciando no dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, e seguindo até domingo (15). Com isso, goianos poderão contar com o prazo perfeito para realizar uma viagem. Confira quais são os destinos mais em conta.

O Portal 6 realizou um levantamento com base nos dados da plataforma Decolar.com, na tarde desta sexta-feira (06). Vale destacar que a forma de pagamento disponível pode variar de acordo com a companhia aérea e voo. Além disso, taxas não foram incluídas nos valores.

Com a partida saindo do Aeroporto Internacional de Goiânia, o destino ideal para quem busca gastar pouco é Vitória (ES). As passagens de ida e volta custam R$ 1.322 pela Azul e garantem vistas incríveis como o Parque Pedra da Cebola, Praia de Guardeira e Praia do Canto.

Já Belo Horizonte (MG) oferece paisagens como a Praça da Liberdade, Lagoa da Pampulha e Mirante Mangabeiras. Na plataforma Decolar.com, os voos saem a R$ 1.519, com ida e volta pela Azul.

Outra opção que cabe no bolso é Curitiba (PR), com passagens de ida e volta por R$ 2.089 pela Gol. Por lá, pontos amplamente visitados são o Jardim Botânico, Museu Oscar Niemeyer e o Centro Histórico.

Veja quais são os destinos mais baratos saindo de Goiás para curtir o feriado da Padroeira do Brasil:

Vitória (ES) – R$ 1.322

Belo Horizonte (MG) – R$ 1.519

Curitiba (PR) – R$ 2.089

Rio de Janeiro (RJ) – R$ 2.091

São Luis do Maranhão (MA) – R$2.159

Porto Alegre (RS) – R$ 2.184