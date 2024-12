Israel e Rodolffo, Kamisa 10 e DJ Pedro Volt são as atrações de evento com entrada solidária em Anápolis

Ingressos para a comemoração aos 20 anos da Nobel Eventos podem ser adquiridos pela troca de alimentos não perecíveis

Natália Sezil - 09 de dezembro de 2024

Artistas são donos de diversos hits. (Foto: Reprodução)

A comemoração aos 20 anos do Nobel Eventos chega em grande estilo no dia 21 de dezembro, com shows do sertanejo, pagode e eletrônico goiano.

A celebração é a partir das 21h30, no Parque de Exposição Agropecuária de Anápolis, com ingressos em diversos setores e meia entrada solidária.

O evento conta com três atrações imperdíveis: a dupla Israel e Rodolffo – dona de hits como “Batom de Cereja” e “Perdoou Nada” – o grupo Kamisa 10 – cantores de “Lance Livre” e “”Não É Exagero” e o DJ Pedro Volt – produtor de “Na Sola da Bota Eletronejo” e “Desande Romântico”.

O primeiro setor de ingressos, mais simples, é a Frontstage Solidária, que tem acesso à frente do palco e banheiros e bar disponíveis. Essa área é totalmente beneficente, com entrada solidária mediante a troca de 1 kg de alimento não perecível, a ser realizada no Brasil Park Shopping.

A segunda opção de ingressos é na Arena Open Bar, que conta com open bar de água, cerveja e refrigerante, além de entrada separada, banheiro exclusivo e acesso à frente do palco.

Nesse setor, as vendas online podem ser realizadas pelo site ou pelo aplicativo BaladAPP. Para quem prefere comprar presencialmente, também é possível checar os pontos de venda oficiais no site.

Já o terceiro setor é o Camarote, com direito a uma garrafa de destilado nacional, sofá, espaço cercado, entrada exclusiva e open bar – com água, cerveja e refrigerante. Essa opção é para até 10 pessoas. Nesse caso, a compra só pode ser realizada pelo número (62) 98133-5276.

Menores de 16 anos poderão entrar no evento apenas acompanhados dos pais ou responsável legal/tutor.