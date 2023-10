Comunidade do novo campus Aparecida da UFG cobra ampliação de horários dos ônibus

Alunos e professores do campus de Aparecida de Goiânia, da Universidade Federal de Goiás (UFG), em busca de melhores condições de mobilidade, pediram pela ampliação dos horários de ônibus. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), por sua vez, afirmou mais uma vez que analisa a demanda, ainda sem previsão de uma solução.

Estudantes relatam que o caminho até chegar a uma decisão tem sido árduo, visto que a CMTC já cancelou reuniões duas vezes. “Reunião esta que teria como intuito ver o que os alunos acharam dos horários e ver as necessidades do pessoal”, destacou a aluna Izana Vitória, ao Portal 6.

Contudo, após diversas reclamações, os encontros foram organizados. Segundo o estudante de engenharia de materiais, Mateus Vieira Machado, já foram feitas três reuniões para tratar do problema, sendo que a primeira contou com alunos e representantes da CMTC, no dia 16 de agosto. Assim, os estudantes relataram as necessidades e a empresa afirmou que iria analisar as possibilidade de acordo com a demanda.

Então, nos dias 13 e 22 de setembro, diretores da UFG marcaram presença e apresentaram um estudo sobre o fluxo de transporte e as possíveis alternativas para atender às demandas.

“O estudo foi elaborado por professores e discentes de engenharia de transportes. Mas, fizeram pouco caso dos dados e falaram que iriam continuar somente com a linha preestabelecida por enquanto”, destacou Mateus.

Vale ressaltar que, atualmente, o campus conta com a linha 555, que oferece apenas cinco horários para o transporte de aproximadamente 700 estudantes. Sendo assim, quando o aluno perde o primeiro horário, das 07h11, por exemplo, a logística do dia é comprometida ao ponto de não conseguir assistir às aulas, visto que o segundo horário é das 11h45.

Com isso, alunos pedem a adição de mais três horários. Em nota, a CMTC afirma que “tal solicitação está sendo avaliada e, após daremos o retorno para a instituição”, sem previsão de quando os alunos terão os pedidos atendidos.