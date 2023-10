Escândalo envolvendo dono de um dos lugares mais badalados de Anápolis está prestes a vir à tona

Um escândalo está prestes a vir à tona em Anápolis, envolvendo o dono de um dos lugares mais badalados da cidade.

Isso porque o proprietário do estabelecimento teria praticado uma série de agressões físicas e abusos psicológicos contra a ex-namorada, desde 2017.

Conforme apurado pelo Portal 6, a jovem teria sido agredida em diversas ocasiões com socos e puxões de cabelo durante acessos de raiva do ex-companheiro.

Além disso, enquanto estavam em um relacionamento, a ex-namorada relatou às autoridades que foi expulsa de casa em diversas ocasiões, por motivos triviais, como chegar cinco minutos atrasada do serviço.

Não satisfeito, o homem, segundo ela, ainda jogava seus pertences na rua, sendo necessária a ajuda de parentes para tirar as coisas do local.

Em uma das ‘expulsões’, a vítima narra que, como se recusou a ir embora da residência, o agressor chegou a arrastá-la para fora, no asfalto, ferindo os braços e costas com queimaduras.

No entanto, apesar de todas as agressões, o homem sempre voltava atrás, dizendo estar arrependido, e o casal reatava. Como o caso tramita em sigilo, os nomes dos envolvidos não serão divulgados para preservar as investigações.

Mais abusos

Ao longo dos anos, o companheiro também teria proibido que a namorada mantivesse contato com parentes, obrigando ela a trocar de número de telefone.

Além disso, em uma ocasião, a vítima conta que descobriu, através de uma cliente do badalado estabelecimento, que o namorado teria contratado uma amante para trabalhar no local.

Quando confrontado, recorda a jovem, o homem se revoltou e negou a demitir a mulher. Dessa forma, ela teve que aturar a “outra” por anos no ambiente de trabalho.

Fim do relacionamento

O relacionamento só terminou de vez ano passado, quando a jovem deu à luz o filho do casal. Isso, segundo ela, porque o namorado não tinha aceitado a gravidez e disse que não iria cuidar do bebê.

Relato da vítima aponta também que ele não quis pagar pelo parto, que era de alto risco e acabou sendo realizado de forma emergencial pela Santa Casa de Anápolis.

Antes de voltar para casa, a jovem diz que o homem já tinha proibido ela de retornar, se recusando a assumir responsabilidade pela criança.

Mesmo assim, a mãe explica que tentou ir para o lar. Só que, devido ao tamanho terror psicológico que sofreu, acabou indo para a casa da mãe e terminou o relacionamento.

Agora, o ex-casal se encontra em uma disputa judicial pelo badalado estabelecimento. Ela alega, no entanto, que o homem estaria a coagindo assinar um acordo prejudicial.