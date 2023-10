Estas são as senhas mais utilizadas pelos brasileiros; veja se a sua está na lista

Um estudo levantado pela plataforma de gerenciamento de senhas NordPass relatou como é o hábito dos brasileiros sobre quais as senhas preferidas mais utilizadas por eles.

A análise pontuou sobre como a população brasileira coloca em risco sua segurança de dados e como algumas senhas levaram apenas 1 segundo para serem hackeadas e desvendadas por golpistas.

A observação técnica revelou as 200 senhas mais utilizadas em mais de 30 países pelo continente global e o Brasil estava dentro desse observatório.

Com o texto, foi possível identificar quais são as senhas mais e menos utilizadas e também quais foram as mais e menos seguras, do ponto de vista de ataque hacker.

Países como Austrália, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Espanha e Japão também tiveram seus dados sobre senha avaliados.

Senhas mais utilizadas

Na análise do padrão do Brasil, os termos e senhas mais utilizados oscilavam entre várias sequências numéricas simples, como 123456 e derivações de sequências em cima dela.

Segundo o estudo, esse tipo de padrão de senha leva em média 1 segundo para ser desvendado pelos hackers tamanha facilidade.

Depois das sequências numéricas, os nomes próprios caem no gosto dos brasileiros pela preferência de senhas, como Júnior, Rafael, Gustavo, Felipe, Gabriel, estão entre as 50 mais utilizadas.

O NordPass também detectou o uso de senhas em cima de termos relacionados ao mundo do futebol. O nome Flamengo, por exemplo, apareceu na 17º posição.

Nomes de clubes e torcidas também aparecem na listagem, como tricolor, Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Cruzeiro.

Além dessas senhas, outra curiosidade que chamou a atenção foi o uso frequente de palavras relacionadas a órgãos genitais, que foram classificados como “senhas fracas” e facilmente possíveis de serem detectadas por golpistas.

Veja o ranking do top 10 Brasil e as respectivas senhas mais utilizadas

1º Lugar – Senha – 123456

2º Lugar – Senha – Brasil

3º Lugar – Senha – 123456789

4º Lugar – Senha – 12345

5º Lugar – Senha – 12345678

6º Lugar – Senha – 102030

7º Lugar – Senha – inteligente2020

8º Lugar – Senha – mestre

9º Lugar – Senha – 1234

10º Lugar – Senha – 123