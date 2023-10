Semana começa com risco tempestade em Goiás; veja a previsão do tempo completa

O início da semana na segunda-feira (09) será marcado por chuvas, risco de tempestade, rajadas de vento e raios em ao menos 12 municípios de Goiás. Isso é o que aponta a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Conforme o prognóstico, a variação de nebulosidade irá possibilitar pancadas de precipitações em áreas isoladas em diversas regiões do estado, com temperaturas ainda elevadas.

Entre as regiões mais afetadas, Centro, Sul e Sudoeste, devem ser os mais impactados com um volume de 8 mm. Oeste aparece logo atrás com 7 mm, enquanto Norte e Leste vêm com 5 mm, cada.

Já em relação aos municípios, Itumbiara, Rio Verde e Jataí devem receber 5 mm, respectivamente. Nesses locais, o tempo será marcado por uma variação de nebulosidade, sol e possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas

Em seguida, despontam as cidades de Goiânia, Catalão, Ipameri e Santa Helena com 4 mm, em cada. – cenário similar ao que está sendo traçado para Porangatu, de 3 mm.

Por fim estão os municípios de Anápolis, Cidade de Goiás, Formosa e Luziânia, com previsão de de 2 mm, em cada.