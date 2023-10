Direita latino-americana já vê Caiado como potencial adversário de Lula em 2026

Único governador brasileiro convidado para palestrar no Grupo Libertad y Democracia (GLD), criado pelos ex-presidentes Sebastián Piñera (Chile) e Maurício Macri (Argentina), Ronaldo Caiado (UB) arrancou aplausos efusivos dos ex-presidentes Iván Duque (Colômbia) e Felipe Calderón (México).

O evento ocorreu no final de setembro, em Buenos Aires, com missão de aproximar políticos da direita latino-americana e fazer frente ao famigerado Foro de São Paulo – que não somente reúne líderes da esquerda no continente como também dá suporte estratégico para que eles conquistem o poder em seus países.

A escolha, apurou o Portal 6, não foi despretensiosa. Pelo contrário.

Senadores como o ex-juiz Sérgio Moro (UB) e Tereza Cristina (PP) também estiveram por lá, mas nem de longe receberam a mesma atenção e olhares de curiosidade dos figurões conservadores e liberais das três Américas.

Prova disso foi o breve currículo sobre o goiano, escrito em espanhol e entregue aos ex-chefes de estado: ‘congressista com seis mandatos de deputado federal e um de senador; governador eleito e reeleito no primeiro turno, chegando ao poder derrotando a máquina do governo. Exímio orador’.

Foi a deixa para que a plateia, majoritariamente de hispanohablantes, prestasse atenção ao discurso de Caiado que arrancou palmas efusivas de Ivan Duque e Felipe Calderón.

Em síntese, Caiado disse que mais que enfrentar o populismo, a direita democrática do continente tinha de dar resposta firme a um dos problemas que mais afetam as populações pobres: a violência urbana, alimentada pelo narcotráfico.

“Ou o bandido muda de profissão ou muda de estado”, destacou, como mantra que repete desde a posse ao Governo de Goiás, em 1º janeiro de 2019.

Como se sabe, Caiado se movimenta para ser candidato à Presidência em 2026 e enfrentar Lula ou o candidato que o petista endossar na esquerda. Por enquanto, até pela distância do pleito, a política doméstica ainda dá pouca atenção a isso, mas a do continente já faz apostas e trocas de WhatsApp.

Sobe o alerta para GAP na tentativa de salvar gestão Rogério Cruz

Um novo sinal de alerta foi ligado no Grupo de Apoio ao Prefeito (GAP) que busca melhorar a imagem de Rogério Cruz (Republicanos).

O motivo é o levantamento divulgado pelo Instituto Quaest, que coloca Rogério Cruz com a 7ª pior avaliação entre aqueles que administram capitais no Brasil.

De acordo com a pesquisa, a gestão dele é aprovada apenas por 30,4% dos goianienses.

A culpa da última extraordinária na Câmara de Anápolis ter durado quase 03h

A sessão extraordinária da última sexta-feira (06) da Câmara Anápolis durou quase 03h. Foram diversas discussões e em quase todas o presidente da Câmara, Domingos Paula (PV), estava no meio.

Vereadores ouvidos pela Rápidas foram unânimes em apontar a culpa dele pela duração estendida da votação.

“Ele não sabe ser presidente da Casa”, lamentou um deles.

Amilton Filho quer que a SES disponibilize cirurgiões cardiovasculares

Durante a última prestação de contas do secretário de Saúde Sérgio Vêncio, o deputado estadual Amilton Filho (MDB) solicitou que cirurgiões cardiovasculares da rede estadual sejam enviados a Anápolis.

A medida ajudaria a salvar vidas, já que a Prefeitura de Anápolis não tem conseguido evitar óbitos por sustentar brigas intermináveis com o único profissional habilitado para o serviço na rede conveniada do município.

José Nelto bate o martelo sobre candidatura em Catalão

Cotado para disputar a Prefeitura de Catalão em 2024, o deputado federal José Nelto (PP) afirmou que não colocará o nome à disposição para o pleito.

O parlamentar reforçou a parceria com Adib Elias e deixou novamente em aberto o cenário político na cidade para as eleições municipais.

Treinador da Aparecidense é convocado para o Pan Americano de Santiago

Atualmente no comando da Aparecidense, Hemerson Maria foi convocado pelo treinador Ramon Menezes para integrar a comissão técnica da seleção que disputará o Pan Americano de Santiago, no Chile.

Ele é o segundo representante que atua em solo goiano a ser chamado para Seleção Brasileira. O primeiro foi Lucas Halter, zagueiro do Goiás.

Nota 10

Para equipe que montou os mais de 1,5 mil guardas chuva rosas no túnel da Praça Tamandaré, em Goiânia.

A estrutura faz parte das ações do “Outubro Rosa”, mês de prevenção e combate ao câncer de mama.

Nota Zero

Para organização do show da dupla Henrique e Juliano, ocorrido no sábado (07), em Goiânia. Nas redes sociais a reclamação sobre o evento só aumenta.

*Colaborou Danilo Boaventura