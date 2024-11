Veja os nomes dos PMs de Anápolis declarados inocentes em triplo homicídio ligado ao caso Fábio Escobar

Militares eram acusados por crime ocorrido em agosto de 2021

Pedro Hara - 29 de novembro de 2024

Fábio Escobar foi assassinado a tiros em 2021, no Setor Jamil Miguel, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Os cabos Glauko Olívio de Oliveira, Rodrigo Moraes Leal e Thiago Marcelino Machado, o soldado Wembleyson de Azevedo Lopes e o primeiro-tenente Adriano Azevedo de Sousa foram declarados inocentes pela Justiça no caso do triplo homicídio relacionado a Fábio Escobar.

Na decisão, os juízes da 1ª Vara Criminal de Anápolis classificaram a ação dos militares como legítima defesa.

Eles eram acusados de matar Gabriel Santos Vidal, Gustavo Lage Santana e Mikael Garcia de Faria, amigos de Bruna Vitória Rabelo Tavares, jovem que era dona do celular que teria sido usado para atrair Fábio à emboscada que resultou na morte do empresário, em 23 de junho de 2021.

Bruna havia sido morta no dia anterior ao trio. De acordo com a acusação, Glauko seria o ponto em comum entre os três crimes, pois teria sido ele quem pegou o aparelho da jovem.

Ainda na decisão, os magistrados consideraram que não há elementos que vinculem o triplo homicídio ao caso de Fábio Escobar.

Os juízes decidiram pela absolvição sumária dos policiais militares, pois as provas apresentadas pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) não foram consideradas procedentes pela corte. Os promotores do caso já entraram com recurso.