Você já ouviu falar em tomada inteligente?

Esse pequeno dispositivo transforma os eletrodomésticos em aparelhos que podem ser controlados de maneira inteligente, por meio de aplicativo ou comando de voz.

Incrível, né?

6 utilidades de uma tomada inteligente que são incríveis e poucos sabiam:

1. Deixar o café pronto para a hora de levantar

Já imaginou acordar e ter na sua cozinha um cafezinho delicioso te esperando?

Pois bem, aliando uma cafeteira com uma tomada inteligente, tem como você programar o dispositivo para ativar o aparelho e preparar o seu café no horário que quiser, até mesmo enquanto estiver dormindo. Um máximo!

2. Controlar o ventilador

Para quem gosta de tirar um cochilo com o som do ventilador ao fundo, mas se incomoda muito com o aparelho o tempo todo ligado durante a soneca, há uma solução!

Conecte o ventilador a uma tomada inteligente e programe para desligar o aparelho depois de um certo tempo.

Assim você pega no sono com o barulho e não acorda com o equipamento ligado.

3. Evitar visitas indesejadas

Quer despistar visitas inesperadas tarde da noite?

Pois bem, programe sua tomada para desligar as lâmpadas da sua casa em um horário estratégico, como às 22 horas, assim ninguém aparecerá em sua casa, pois acharão que você está dormindo.

4. Água fresca para os pets

Existem algumas opções de bebedouros elétricos, que mantêm o pote dos pets sempre cheios de água fresca.

A questão é que não dá para deixar o equipamento ligado o tempo todo. Sendo assim, uma opção é deixá-lo na tomada inteligente e programar o horário perfeito para as trocas de água, quando ninguém puder fazer isso, como de madrugada.

5. Desligar a TV

Assim como tem quem goste de dormir ao som de ventilador, há quem só pegue no sono se estiver com a TV ligada.

Acontece que depois de dormir, não faz sentido manter o aparelho ligado. Por isso, programe-se com a tomada inteligente para desligá-la depois de um certo tempo.

6. Preservar a vida da bateria de tablets e notebooks

Por fim, já reparou como muitas pessoas costumam deixar os notebooks e tablets por horas a fio na tomada?

Pois bem, isso danifica e muito os aparelhos e uma saída é conectá-los em tomadas inteligentes para desligar o carregamento depois de um certo tempo.

