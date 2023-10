Estamos acostumados a usar sabão em pó para lavar roupas, não é mesmo?

Por mais que essa seja sua função principal, esse produto químico possui outras variedades de utilidades que podem te surpreender e te ajudar bastante em casa.

6 utilidades do sabão em pó que as donas de casa espertas precisam saber:

1. Acabar com o mofo

Começando nossa lista, você pode usar o seu sabão em pó para remover o mofo e fungos das suas paredes.

Para isso, basta misturar o pó com água comum e água sanitária. Em seguida, esfregue bem a região para resolver o problema.

2. Bactericida

Por falar em germes, o seu sabão também pode ser usado como bactericida.

O que acontece é que a grande maioria das composições das mais diversas marcas levam ativos com ação bactericida.

Assim, seja nas roupas ou qualquer outra superfície, o sabão atua contra os microorganismos invisíveis,

3. Limpar cerâmica

Há fortes constatações de que o sabão em pó pode ajudar (e muito) a limpar cerâmica e dar um brilho a mais.

Para isso, dilua o sabão em um recipiente com água, molhe com um pano e depois esfregue o chão com a vassoura e o pano, assim você não risca a superfície e deixa tudo limpinho.

4. Lavar o banheiro

Você pode aproveitar e usar o sabão em pó para limpar o seu banheiro também.

Além de aliar a ação antibactericida, você ainda clareia o piso do cômodo, que muitas vezes fica encardido.

5. Clarear peças em prata

Acredite se quiser, mas o seu sabão em pó pode te ajudar bastante se tratando de clarear peças em prata.

Acontece que esse material tende, com o passar do tempo, a perder seu brilho e escurecer. Mas basta misturar sabão em pó em uma vasilha de água, ferver em seguida e, depois, colocar os acessórios lá dentro.

Voilà! tudo brilhante de novo.

6. Desencardir chinelos e tênis

Por fim, aliando o seu sabão em pó com bicarbonato pode ser a solução perfeita para desencardir chinelos de borracha ou o solado dos tênis.

Para isso, basta fazer uma pasta com as duas soluções e um pouco de água. Esfregar a superfície suja e deixar agir no sol por uns minutos. Enxágue bem e pronto!

