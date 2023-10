Motorista de aplicativo pode pagar caro após perder a cabeça com passageiro

Um motorista de aplicativo, de 55 anos, e o filho dele, de 22 anos, acabaram sendo presos em Anápolis, após um passageiro ‘tirar do sério’ o condutor do veículo.

O caso aconteceu na manhã deste domingo (08), mas só veio à tona nesta segunda-feira (09).

O usuário do aplicativo, de 27 anos, havia acionado o motorista para uma viagem, saindo do Vivian Parque até o Bairro Santo Antônio.

Só que, ao chegar no destino, o jovem saiu correndo sem pagar pelo transporte, o que enfureceu o condutor.

Dessa forma, o homem ligou para o filho dele e ambos foram atrás do fugitivo, rodando pela região. Assim, a dupla encontrou o passageiro na frente de uma padaria, tomando café.

A partir daí, os familiares começaram a agredir severamente o jovem, com chutes e socos, a ponto da vítima cair ao chão desmaiada e sangrando muito.

O dono da padaria, que viu toda a cena de selvageria, acionou o Corpo de Bombeiros. Ao chegarem lá, os militares perceberam que as lesões eram sérias e encaminharam o passageiro até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Ainda no domingo (08), os policiais conseguiram encontrar pai e filho em um bar, no bairro São João, onde deram voz de prisão aos suspeitos.

Com a dupla, também foi encontrado um celular que eles teriam afanado da vítima, durante as agressões.

Ambos foram levados à Central de Flagrantes de Anápolis, onde se encontram à disposição da Justiça.

Conforme as últimas informações obtidas pelo Portal 6, o passageiro se encontra em estado estável e já recuperou a consciência. No entendo, existia a suspeita de fraturas no rosto e outras pelo corpo, ainda a serem investigadas.

Após toda essa confusão, o incidente será apurado pela Polícia Civil (PC).