Um pai, de 23 anos, e a filha morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas durante um acidente de trânsito na GO-020, em Bela Vista de Goiás. O caso aconteceu na noite de domingo (08).

A batida ocorreu por volta das 19h45, na altura do km 71, após o carro, modelo VW Gol, que transportava quatro pessoas, fazer uma ultrapassagem indevida, ocasionando uma colisão frontal com uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Ipameri, que retornava de um atendimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local.

Tanto o motorista do automóvel quanto a criança, que é filha dele, não resistiram e faleceram no local. Ainda, com o impacto da batida, duas vítimas, que também trafegavam no carro de passeio, acabaram ficando presas nas ferragens.

Uma criança foi levada pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGOL).

Já outras duas pessoas, ainda não identificadas, foram transportadas pela Unidade de Suporte Básico (USB) do SAMU para a mesma unidade de saúde.

A sexta vítima, que também não teve a identidade revelada, foi levada pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU para a capital.

Os corpos tanto do pai quanto da filha que faleceram no acidente foram deixados sob os cuidados da Polícia Rodoviária Estadual (PRF).

Nenhum dos trabalhadores do SAMU, que trafegavam na ambulância no momento do acidente sofreram lesões graves e, tampouco, foram encaminhados até uma unidade de saúde.