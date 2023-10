Segundo avião da FAB decola para resgatar brasileiros em Israel

Mais uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) decolou para o resgate de brasileiros em Israel e na Palestina.

O avião, um KC-30, partiu de Brasília às 16h20 desta segunda-feira (9), para a operação de resgate. Esta aeronave vai, primeiro, até Roma, na Itália, e tem previsão de 11h30 de voo.

O Itamaraty informou que cerca de 1.700 brasileiros pediram para voltar de Israel nos aviões da FAB.

Estão previstos 15 voos de repatriação até o momento, disse Frederico Meyer, embaixador do Brasil em Israel, em entrevista à GloboNews. “Todos que quiserem regressar, regressarão”, acrescentou o embaixador.

Um primeiro avião enviado pela FAB saiu da base aérea de Natal no domingo (8), e pousou em Roma, na Itália, na manhã desta segunda-feira (9), anunciou o governo. Na missão, coordenada pela FAB e pelos ministérios da Defesa e Relações Exteriores, estarão disponíveis ao menos outro KC-30, 02 KC-390 e 02 VC-2.

O primeiro voo com os brasileiros resgatados deve deixar Israel nesta terça-feira (10) à tarde, segundo a CNN.

Maioria do grupo de brasileiros é formada por turistas, hospedados em Tel Aviv e Jerusalém, diz a nota do Ministério das Relações Exteriores. Candidatos serão ordenados em listas, com prioridade para quem mora no Brasil e não tem passagem aérea.

A pasta recomenda que todos que têm passagens ou condições de comprá-las embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben-Gurion, em Tel Aviv, que continua a operar.

VOLTA PARA O BRASIL

O governo Lula (PT) anunciou no domingo (8) um plano para repatriar brasileiros que estão em Israel e na Palestina. A medida foi informada pelo ministro da Defesa, José Múcio, e pelo comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, após reunião no Ministério das Relações Exteriores.

De acordo com Damasceno, a primeira aeronave, com capacidade de 220 passageiros, vai partir para Tel Aviv até terça-feira (10). A coordenação da missão será feita junto às embaixadas brasileiras na região, que montará a lista de passageiros que desejam ser repatriados.

A embaixada brasileira em Tel Aviv disponibilizou um formulário em seu site para os brasileiros interessados em retornar pelos voos da FAB. O Itamaraty diz que os voos são destinados prioritariamente aos brasileiros que moram no Brasil e não tenham passagens emitidas ou voos confirmados por companhias aéreas comerciais.