Torcedores da Anapolina apanham e fogem após puxarem briga em Goiatuba

Um grupo de torcedores da Anapolina acabou apanhando e saindo em fuga após iniciarem uma briga com torcedores do Goiatuba, no município que leva o mesmo nome do time, na noite deste domingo (09).

A confusão aconteceu em um bar, logo após a partida da segunda divisão do Campeonato Goiano, que terminou com o placar de 1 a 0 para a equipe da casa.

Nas cenas, flagradas por câmeras de segurança, é possível ver o momento que um HB20 de cor branca se aproxima do estabelecimento e para ao lado de uma mesa, ocupada por torcedores trajando azul.

Um jovem torcedor da Rubra, então, desce e joga algum objeto contra um dos ocupantes, começando toda a confusão.

A partir daí, os goiatubenses se levantam e começam a se defender, revidando as iniciativas.

Apesar do fator surpresa, a situação logo se inverte e os anapolinos passam a ser atacados pelo grupo rival, que se encontra em número muito maior dentro do bar.

Cadeiras, mesas e tudo que está ao alcance das mãos começa a ser usado pelos envolvidos. Claramente em desvantagem, os torcedores da Anapolina voltam aos tropeços para o carro.

Um deles chegou a subir no para-brisa, tentando evitar as agressões, mas sem sucesso, já que o próprio veículo se tornou um alvo do revide.

Em meio aos “trancos e barrancos”, os anapolinos conseguiram, enfim, fugir do local, seguidos de perto pelos torcedores de azul, que rapidamente ocuparam as ruas em perseguição.