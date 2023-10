É muito comum as mulheres criarem um conto de fadas na mente quando entram em um relacionamento. Mas não vamos culpá-las!

Elas foram criadas em uma sociedade que alimenta fantasias de que um amor bem vivido é aquele repleto de intensidade, tanto de alegria, quanto de sofrimento, precisando ser avassalador e muito dramático.

A realidade é que na prática todos sabemos que as relações amorosas não são assim e é preciso enfrentar altos e baixos para que tudo dê certo.

6 coisas que uma mulher nunca deve fazer em um relacionamento:

1. Ter um ciúme desesperador e exagerado

Ciúme é sinônimo de insegurança e medo. Quando sentimos um ciúme exagerado e desesperador é porque temos um medo terrível de perder a pessoa.

Mas veja bem: se temos esse medo, é porque essa pessoa não nos traz confiança, nem credibilidade.

Em outras palavras, não faz sentido estar ali vivendo com o coração na mão e não ter uma relação confiável e amigável.

2. Criar neuras e paranóias

Ao lado do ciúme excessivo, as neuras também não são bem-vindas.

Se você se encontrar em um namoro, em que a todo momento você tem sensações ruins em relação ao outro, caia fora!

Essa relação não é para você e não faz sentido alimentar esse amor.

3. Agir sem pensar

Jamais se esqueça de uma coisa: um relacionamento é formado por duas pessoas e nunca saberemos de fato o que se passa na mente do outro.

Então, sempre (sempre mesmo) pense antes de agir e se coloque no lugar do outro. Tenha inteligência emocional para saber a hora certa de dizer o que precisa ser dito.

4. Abrir mão de sua vida pessoal

Pode parecer contraditório, mas um relacionamento só flui bem quando o casal mantém uma vida pessoal ativa. Estar o tempo todo grudados e dependendo um do outro faz muito mal!

Sendo assim, mantenha suas amizades, hobbies, gostos e aquilo que também estava presente em sua vida solteira.

5. Depositar muita expectativa no outro lado

Assim como dito no início do texto, uma relação não é uma história de príncipes e princesas. Então, não espere do seu parceiro ou parceira um mundo encantado!

Coloque os pés no chão e não deposite expectativas. Um conselho bom é sempre falar para o outro aquilo que sente e espera da relação, não deixando nada nas entrelinhas.

6. Aceitar menos do que merece

Por fim, em hipótese alguma se diminua para caber no mundo de uma pessoa. Se você precisa fazer isso é porque não é bem-vinda.

Estamos acostumadas a nos rebaixar para aceitar qualquer migalha de amor, achando que é aquilo que merecemos, mas isso não é verdade!

Se ame em primeiro lugar e isso será um verdadeiro ensinamento aos outros de como você deve ser tratada e respeitada!

