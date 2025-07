A marca que marcou gerações nos anos 90 voltou com tudo ao Brasil

Aparelhos dela fizeram muito sucesso no passado, sendo cobiçado por pessoas de todas as faixas etárias

Pedro Ribeiro - 01 de julho de 2025

Se você viveu os anos 90 ou início dos 2000, com certeza sonhou em ter um Walkman ou Discman da Aiwa. A marca japonesa virou símbolo de status e liberdade sonora no Brasil — estava em todas as casas, mochilas e festas.

Agora, depois de anos fora do radar, a Aiwa está de volta. E veio atualizada, tecnológica e pronta para conquistar novamente o coração (e os ouvidos) dos brasileiros.

Uma marca que foi febre no Brasil

Com aparelhos de som potentes e design arrojado, a Aiwa dominou as prateleiras das maiores lojas de eletroeletrônicos. Era impossível concorrer: seus aparelhos 4 em 1, com toca-discos, CD player com carrossel para cinco discos, rádio FM/AM e fita cassete, eram o sonho de consumo de toda família.

Mas o sucesso deu lugar à crise. Em 2008, a marca foi comprada pela Sony e, aos poucos, saiu do mercado — deixando apenas a nostalgia.

O retorno triunfal

Em 2022, a marca ressurgiu no Brasil, agora sob comando do Grupo MK, também responsável pela Mondial. A nova Aiwa usa a antiga fábrica da Sony em Manaus para produzir uma linha moderna de produtos que une qualidade, potência e tecnologia de ponta.

E não é só isso: ela veio para competir com gigantes como JBL, LG e Samsung — e promete brigar de igual para igual.

O que a Aiwa vende hoje?

A nova linha de produtos da Aiwa já está disponível no site oficial, em grandes marketplaces e nas lojas físicas da Polishop. Confira alguns destaques:

• Smart TVs LED 4K com Android TV

Com comando de voz, Wi-Fi, Bluetooth e qualidade de imagem impressionante.

• Torre de som Aiwa AWS-BS400

Com 2.000W RMS, iluminação em LED, conexão Bluetooth e microfone incluso para karaokê.

• Caixa de som portátil AWS-P100

Design retrô e potência de sobra para quem quer mobilidade sem abrir mão da qualidade.

• Fones de ouvido sem fio AW-PB01

Com cancelamento de ruído, estojo de recarga e som estéreo de alta definição.

• Som automotivo Aiwa AW-MP5100

Compatível com Android, Bluetooth, USB, e tela touch de 7 polegadas.

Nostalgia com tecnologia de ponta

A marca quer resgatar o carinho do público que cresceu com seus produtos e conquistar uma nova geração exigente, conectada e apaixonada por som. Com mais de 17 produtos em linha e metas ambiciosas de faturamento, a Aiwa está se posicionando como uma marca premium, mas com o DNA nostálgico que a consagrou.

Se antes ela era sinônimo de fita cassete, agora promete ser sinônimo de inovação.

