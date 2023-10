Conheça o país que é 53 mil vezes menor que o Brasil e tem mais trabalho que pessoas

No coração da Europa, existe um pequeníssimo país, 53 mil vezes menor em área do que o Brasil, que pode ser uma excelente opção para quem quer fazer uma viagem tranquila.

Trata-se do Liechtenstein. Com apenas 160 km² de extensão, o principado faz fronteira com a Suíça e a Áustria, possuindo população de 39 mil habitantes.

Por possuir um tamanho semelhante com o município de Campo Limpo de Goiás, em cerca de meia hora é possível cruzar o país inteiro a carro. Caminhando, esse tempo é de 2h.

No Instagram, a influenciadora Pati Vlogs fez um vídeo sobre a nação. Nas imagens, ela afirma que, para sair do país, “é só atravessar uma pequena ponte que, em dois minutos, você está na Suíça”.

A blogueira também apontou que Liechtenstein “é um destino muito da hora para quem não gosta de muvuca”, por não haver muitos turistas.

No entanto, isso não quer dizer que não tenha nada de interessante por lá. Isso porque, em qualquer ponto no país, é possível ter uma vista dos Alpes Suíços.

Além disso, a paisagem é repleta de vegetação natural, garantindo assim um bom destino para aqueles que querem um contato mais próximo com a natureza.

Por fim, existe um dado muito curioso a respeito de Liechtenstein, pelo fato de existir mais empregos do que moradores.

Isso se deve pelo fato de mais da metade da força de trabalho da nação vir do exterior. Assim, todos os dias, esses funcionários vão para o país e voltam para a terra de origem ao fim do expediente.