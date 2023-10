Em meio às lágrimas, DJ Alok publica vídeo revelando como pai escapou de ataque em Israel

O desfecho do festival “Universo Paralelo”, após um ataque do movimento islâmico armado Hamas, em Israel, no sábado (07), levou o Dj goiano Alok a fazer um desabafo emocionante nas redes sociais, após, por pouco, não ter o pai, o DJ Juarez Petrillo, vitimado pela tragédia.

Em uma postagem compartilhada no perfil oficial do artista no Instagram, na segunda-feira (09), a celebridade explica que o genitor estava prestes a subir no palco quando o bombardeio teve início.

“Meu pai conseguiu entrar num carro e saiu de lá, o carro de trás que tinha conhecidos dele foi baleado”, revelou.

Em meio às lágrimas, ele ainda afirmou que, após deixar o local, o pai conseguiu se abrigar em um bunker e se proteger dos ataques.

De acordo com Alok, devido a agenda corrida dele e de Juarez, ambos não possuem um convívio diário e que, inclusive, descobriu que ele estava no país estrangeiro pelos comentários nas redes sociais.

“Descobri que ele tava lá por conta da internet, até queria ter mais convívio com o meu pai. Tudo que eu queria agora é poder abraçar ele, acolher ele, mas infelizmente muitas pessoas não vão poder fazer isso”, disse.

Ao longo da gravação, ele também aproveitou para desmentir os boatos de que o pai seria o responsável pelo evento e afirmou que, na realidade, o mesmo foi contratado para tocar no festival “Tribe Of Nova Universo Paralello Edition”, que licenciou o nome “Universo Paralello” – evento que ocorre tradicionalmente no Brasil e tem como idealizador, Juarez.

Por fim, ainda na gravação, o DJ também lamentou as mortes ocorridas no território e criticou alguns comentários feitos na web.

“Desculpem, mas com o peso das notícias, imaginar a dor dos familiares e ainda assim ler tantos comentários absurdos e perversos é de cortar o coração. Minha solidariedade a todas as vítimas inocentes e famílias devastadas por essa guerra”, escreveu ele na legenda.

Vale lembrar que, na ocasião, Dj Juarez chegou a publicar um vídeo, nas redes sociais, que mostrava o festival sendo interrompido devido ao ataque.

Na gravação, é possível ver o céu tomado pela fumaça e uma grande movimentação de pessoas saindo do local.

“Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir… depois conto mais detalhes”, escreveu Juarez em uma rede social”, disse.