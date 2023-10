Moradores ficam em pânico após forte ventania destruir teto de posto em Goiás

Está circulando pelas redes sociais um vídeo assustador, onde uma tempestade acabou arrancando o telhado de um posto de combustíveis, em Itapaci, município no Norte Goiano.

As imagens teriam sido gravadas na tarde desta terça-feira (10), por uma testemunha que passava no local.

Na filmagem, é possível ver que o homem começa a fazer um comentário a respeito da forte chuva que está caindo na região, acompanhada por uma ventania.

Só que, logo em seguida, o teto do estabelecimento começa a se desprender das estruturas de suporte, com a força do vento.

Dessa forma, o telhado, que era reto, é levantado pela ventania e começa a se dobrar ao meio, logo antes de ser completamente arrancado do chão e arrastado.

Em uma filmagem posterior, quando a chuva já tinha cessado, é possível ver que a estrutura ficou completamente destruída, após o incidente.

Até o momento, não foi possível confirmar se houve feridos no incidente.