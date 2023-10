Muitos casais não conseguem enxergar, mas há certos hábitos e comportamentos “pequenos” que são capazes de destruir totalmente o relacionamento.

O que acontece é que eles acabam dando atenção a coisas fugazes e esquecem de alimentar aquilo do dia a dia e que fortifica a relação.

6 motivos que mais levam os casais a darem fim em um relacionamento:

1. Esquecer dos momentos românticos a dois

Todo casal precisa de um tempo a sós para fazer coisas que alimentem mais o amor entre os dois.

Nesses programas estão inclusos jantar, assistir TV, dormir juntos, ir ao parque, fazer uma viagem, e assim por diante. Deixar isso de lado pode ser fatal para o relacionamento.

2. Dificuldade de pontuar as questões

Um casal que finge concordar um com o outro, sem dar uma resposta assertiva, clara e solucionável, acabam também colocando o relacionamento por um fio.

Esse comportamento pode levar à raiva e ao ressentimento a longo prazo. A sinceridade respeitosa é um ingrediente vital para um relacionamento saudável.

3. Esperar que um de vocês faça todas as tarefas domésticas

Morar com o seu companheiro (a) não faz de você empregada doméstica dele (a). Isso significa que tudo em casa deve ser divido para não saturar o bom convívio no lar.

Quando sobrecarregamos o parceiro (a), esperando que ele lave toda louça ou sempre limpe o banheiro, acabamos gerando brigas e desgastando a relação.

4. Deixar de comemorar os aniversários do relacionamento

Só porque você está há anos com o seu companheiro (a) que isso significa que você deve deixar de comemorar o primeiro beijo, início do namoro e assim por diante.

As cartas, presentes e declarações nessas datas são essenciais para demonstrar que o relacionamento é prioridade na vida de vocês e motivo para comemorar.

5. Desrespeitar um ao outro

Antes de entrar em um relacionamento, as pessoas precisam entender que o seu parceiro (a) é completamente diferente de você.

Quando elas não entendem isso, começam a rolar muitas críticas e insatisfação, que acabam desgastando a relação.

6. Deixar de ter amor próprio

Por fim, as melhores pessoas para se relacionar são as que cuidam de si e quando falamos disso, nos referimos aos que se importam com o seu emocional, saúde física e espiritual.

Com o interior em dia e de bem com a vida, um relacionamento vai para frente, sem desgaste ou problemas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!