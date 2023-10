Conheça o bairro de Goiânia que tem um tesouro escondido e muitos não dão valor

Ao Norte de Goiânia, existe uma região que acabou ganhando fama de ‘malcheiroso’, mas que esconde um tesouro dentro dos perímetros urbanos da capital.

Trata-se do setor Goiânia 2. A localização ficou conhecida dessa forma ‘ruim’, por ser lá onde que se encontra a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de Britto.

Assim, nas épocas de seca, um forte odor toma conta das ruas e residências da localidade.

Contudo, os criadores de conteúdo Vitor Medeiros (@vitaobuscapeoficial) e SpeedRacer (@indioinjusticadoficial) revelaram um curso d’água ‘secreto’ no Goiânia 2.

No caso, é um trecho do Ribeirão João Leite, próximo à Avenida Perimetral Norte. Segundo os influenciadores, o rio acaba sendo um excelente local para se refrescar quando faz calor no município.

Além disso, eles mostram que é possível pescar camarão na localidade. Assim, eles enchem uma panela e cozinham o animal aquático na beira do curso d’água, em um fogão à lenha improvisado.

Na publicação, os criadores de conteúdo acumularam mais de 95 mil visualizações e 5 mil curtidas, além de diversos comentários de outros moradores que conhecem bem o João Leite.

“Minha infância foi aí [no Ribeirão], eu só não sabia que tinha camarão. Que saudades que sinto”, disse um usuário.

Outra pessoa riu de si mesma, afirmando “eu moro há 07 anos no [Setor] São Judas [Tadeu], do lado do Goiânia 2, e não sei onde é isso kkkk”.