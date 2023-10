Goiânia e Anápolis estão entre as cidades que deverão receber temporais e ventos fortes neste feriado

A combinação de calor e umidade pode trazer um cenário de pancadas de chuvas isoladas em Goiás, mas também com alta possibilidade de virem em formato de tempestades, raios e rajadas de vento para a quinta-feira (12).

O prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO) é de que haverá um volume maior de água nas regiões Sudoeste e Central, mas não descartando a região Sul do estado.

Enquanto nas duas primeiras a previsão é de que caiam 10 mm, na última, a expectativa é um pouco menor, de 8 mm.

Nisso, as cidades com maior probabilidade de que sejam atingidas por pancadas mais fortes são: Goiânia, Anápolis, Jataí, Rio Verde, Caldas Novas, Itumbiara. Na maioria, a queda é de 3mm, sendo que Itumbiara se descola ligeiramente, com 4 mm.

A temperatura, no entanto, deve se manter alta em todo o estado. O destaque fica por conta de Porangatu, com 34 °C.